Российские военные обнаружили карту военной базы США в переданном Киеву Bradley
Американские военные оставили в переданном Киеву Bradley карту калифорнийской тренировочной базы Форт Ирвин, сообщает «РИА Новости».
Карта крупного национального учебного центра была обнаружена в боевой машине пехоты (БМП), захваченном российскими военными на купянском направлении.
Минобороны регулярно сообщает об уничтожении боевых машин пехоты Bradley в зоне спецоперации. По состоянию на февраль вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 68 из 186 БМП Bradley производства США. Эта цифра включает уничтоженную, поврежденную и брошенную на поле боя технику, сообщал военный обозреватель Питер Сучиу в статье для американского журнала The National Interest.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.