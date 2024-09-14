Минобороны регулярно сообщает об уничтожении боевых машин пехоты Bradley в зоне спецоперации. По состоянию на февраль вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 68 из 186 БМП Bradley производства США. Эта цифра включает уничтоженную, поврежденную и брошенную на поле боя технику, сообщал военный обозреватель Питер Сучиу в статье для американского журнала The National Interest.