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Алаудинов заявил о дезорганизации в рядах ВСУ в приграничье

Ведомости

Украинские военные, которые находятся в российским плену, жалуются на дезорганизацию в своих рядах и указывают на проблемы с обеспечением, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Хочу рассказать про то, как ребята пленные жалуются. Они говорят, у них там идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», – сказал Алаудинов в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении по ситуации в Курской области.

Он указал, что некоторые украинские военные находятся в панике, также у ВСУ имеются проблемы с «едой, водой, обеспечением». Российские войска «планомерно уничтожают» противника, добавил командир спецназа «Ахмат». По его данным, его бойцы уничтожили несколько единиц техники противника, а украинские силы на суджанском направлении за сутки понесли серьезные потери.

Алаудинов 11 сентября сообщил об освобождении ВС РФ около 10 населенных пунктов в Курской области, куда в начале августа вторглись украинские военные. По его словам, войска РФ выбили ВСУ из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Противник также покинул Апанасовку, Гордеевку, Внезапное, Викторовку и Бяхово.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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