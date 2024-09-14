Алаудинов заявил о дезорганизации в рядах ВСУ в приграничье
Украинские военные, которые находятся в российским плену, жалуются на дезорганизацию в своих рядах и указывают на проблемы с обеспечением, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Хочу рассказать про то, как ребята пленные жалуются. Они говорят, у них там идет полная дезорганизация. Все пытаются убежать с территории России», – сказал Алаудинов в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении по ситуации в Курской области.
Он указал, что некоторые украинские военные находятся в панике, также у ВСУ имеются проблемы с «едой, водой, обеспечением». Российские войска «планомерно уничтожают» противника, добавил командир спецназа «Ахмат». По его данным, его бойцы уничтожили несколько единиц техники противника, а украинские силы на суджанском направлении за сутки понесли серьезные потери.
Алаудинов 11 сентября сообщил об освобождении ВС РФ около 10 населенных пунктов в Курской области, куда в начале августа вторглись украинские военные. По его словам, войска РФ выбили ВСУ из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Противник также покинул Апанасовку, Гордеевку, Внезапное, Викторовку и Бяхово.