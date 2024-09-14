ВС России взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР
Российские войска в ходе военной спецоперации на Украине взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Населенный пункт в результате «активных и решительных действий» заняли подразделения группировки войск «Южная», уточнили в оборонном ведомстве. За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов республики Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка. ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп противника.
По данным Минобороны, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили аэродромную инфраструктуру, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах. Средства ПВО сбили три ракеты ATACMS, три авиационные бомбы Hammer и 53 БПЛА, говорится в сообщении.
13 сентября стало известно, что за неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.