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ВС России взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР

Ведомости

Российские войска в ходе военной спецоперации на Украине взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Населенный пункт в результате «активных и решительных действий» заняли подразделения группировки войск «Южная», уточнили в оборонном ведомстве. За последние сутки российские силы также поразили формирования нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов республики Верхнекаменское, Часов Яр, Курдюмовка, Острое, Северск, Константиновка и Катериновка. ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп противника.

По данным Минобороны, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили аэродромную инфраструктуру, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах. Средства ПВО сбили три ракеты ATACMS, три авиационные бомбы Hammer и 53 БПЛА, говорится в сообщении.

13 сентября стало известно, что за неделю под контроль ВС РФ перешли восемь населенных пунктов в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» заняли Новогродовку, Калиново, Мемрик, Галицыновку и Долиновку, а подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделениям «Южной» группировки перешла Красногоровка и Григоровка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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