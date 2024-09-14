ВС России взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР

По данным Минобороны, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили аэродромную инфраструктуру, места базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 132 районах. Средства ПВО сбили три ракеты ATACMS, три авиационные бомбы Hammer и 53 БПЛА, говорится в сообщении.