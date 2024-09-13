ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов в ДНР за неделю
Вооруженные силы России взяли под контроль восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) за неделю, сообщило Минобороны.
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль Водяное. Подразделения «Южной» группировки взяли под контроль Красногоровку и Григоровку.
Средства противовоздушной обороны за неделю сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS, 30 управляемых авиабомб Hammer, 25 реактивных снарядов HIMARS и 433 беспилотников самолетного типа. Из них 237 дронов были сбиты вне зоны проведения спецоперации.
Минобороны также подвело итоги недели по Курскому направлению. Подразделения группировки войск «Север» вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и Десятый Октябрь.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.