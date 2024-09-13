Что известно о ситуации в Курской области на 13 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 13 сентябряВС РФ отразили три попытки прорыва границы
По данным Минобороны РФ за прошедшие сутки российские военные отразили три попытки прорыва границы в Курской области.
«Ведомости» собрали актуальную информацию о ситуации в приграничье на 13 сентября.
Сводка Минобороны
Российская армейская авиация и артиллеристы отразили три попытки ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь, Медвежье и Веселое. В результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными. Украинская сторона также лишилась пяти танков, двух боевых машин пехоты, бронетранспортера, девяти боевых бронированных машин, двух автомобилей и двух инженерных машин разграждения.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Также за сутки ВС РФ отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки и сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий был взят в плен. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин и автомобиля.
Авиация и артиллерия ВС РФ поразили скопления живой силы и техники в районах населенных пунктов Борки, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Косица, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Николаево-Дарьино, Покровский и Успеновка. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по сосредоточениям украинских сил в Сумской области, в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень.
Всего за сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, в том числе семь танков, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 22 боевые бронированные машины, а также артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, две инженерные машины разграждения и восемь автомобилей. 20 украинских военнослужащих сдались в плен.
Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в ведомстве. Удары были нанесены с помощью танков Т-72Б3М, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и минометов 2Б11. Кроме того, средствами РЭБ были подавлены 16 FPV-дронов ВСУ, еще девять росгвардейцы сбили из стрелкового оружия.
«Новое измерение» спецоперации
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине заявил, что после вторжения ВСУ спецоперация приобрела новое измерение. Фомин пояснил, что раньше Киев использовал «образ жертвы» на международной арене, но нападение на мирных жителей Курской области окончательно развенчало эту ложь. По словам замглавы Минобороны, «проект Украина» нужен Западу для нанесения России максимального ущерба.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1» высказал мнение, что возможное решение Великобритании и США наносить удары вглубь России дальнобойными вооружениями не поменяет обстановку на фронте, «потому что фронт движется и будет двигаться до тех пор, пока Россия не победит».
Об иностранных СМИ
12 сентября МВД России объявило в розыск журналистов Deutsche Welle (считается в России иноагентом) (признана в РФ иноагентом), телеканала RAI и «1+1» за незаконное пересечение границы в Курской области. В розыск были объявлены Николас Конолли, Наталья Нагорная, Диана Буцко, Олеся Боровик и Стефани Баттистини. Все они посещали территорию региона с начала боев в августе. После этого сообщения МИД Италии вызвал посла России в связи с объявлением в розыск итальянской журналистки Стефани Баттистини.
Что говорят на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 12 сентября заявил, что успехи российских военных в Курской области якобы идут по «украинскому плану». Перед этим Минобороны РФ отчиталось, что Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в течение двух суток освободили населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.