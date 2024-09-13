Что известно о ситуации в Курской области на 13 сентября

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление и поразили украинские формирования в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Также за сутки ВС РФ отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки и сорвали две попытки атак в направлении населенных пунктов Камышевка и Борки. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, один военнослужащий был взят в плен. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин и автомобиля.