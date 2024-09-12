МИД Италии вызвал посла РФ после объявления в розыск итальянской журналистки

После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ против журналиста немецкой Deutsche Welle Николаса Конолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной. В августе также стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.