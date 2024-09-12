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МИД Италии вызвал посла РФ после объявления в розыск итальянской журналистки

Ведомости

МИД Италии вызвал посла России в связи с объявлением итальянской журналистки Стефани Баттистини в розыск. Об этом сообщил в соцсети X глава дипломатического ведомства Антонио Таяни.

«Я вызвал посла РФ в Италии в Фарнезину (дворец, в котором располагается итальянский МИД – "Ведомости"), чтобы выразить наше удивление необычным решением Москвы включить журналиста Баттистини в список разыскиваемых лиц, составленный российским министерством внутренних дел», – говорится в сообщении.

12 сентября МВД России объявило в розыск журналистов Deutsche Welle (считается в России иноагентом), телеканала RAI и «1+1» за незаконное пересечение границы в Курской области. Кроме Баттистини, речь шла о Николасе Конолли, Наталье Нагорной, Диане Буцко, Олесе Боровик. Все они посещали территорию региона с начала боев в августе.

После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов с Украины и из Германии, которые незаконно проникли в Суджу. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ против журналиста немецкой Deutsche Welle Николаса Конолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной. В августе также стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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