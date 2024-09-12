МВД объявило в розыск посещавших Курскую область иностранных журналистов
МВД России объявило в розыск журналистов Deutsche Welle (признан в РФ иноагентом), телеканала RAI и «1+1» за незаконное пересечение границы в Курской области. Это следует из записей в базе ведомства, на которые обратил внимание ТАСС.
В розыск объявлены журналисты Николас Конолли, Наталья Нагорная, Диана Буцко, Олеся Боровик и Стефани Баттистини. Все они посещали территорию региона с начала боев в августе.
После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов из Украины и Германии, которые незаконно проникли в Суджу. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ против журналиста немецкой Deutsche Welle Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.
В августе стало известно, что ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша, украинских корреспондентов Hromadske Боровик и Буцко, а также итальянских сотрудников телеканала RAI Баттистини и Симона Трайни. Всем им тоже вменяется незаконное пересечение границы РФ в Курской области.