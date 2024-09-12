МВД объявило в розыск посещавших Курскую область иностранных журналистов

После вторжения ВСУ в Курскую область на территорию региона начали приезжать иностранные журналисты. В конце августа ФСБ возбудила уголовные дела в отношении двух журналистов из Украины и Германии, которые незаконно проникли в Суджу. Дела возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК РФ против журналиста немецкой Deutsche Welle Николаса Коннолли, а также корреспондента украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.