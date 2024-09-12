Зеленский: российское контрнаступление под Курском идет по плану Украины
Успехи российских военных в Курской области якобы идут по «украинскому плану». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет украинская интернет-газета «Страна».
«Все идет по нашему украинскому плану», – заявил президент.
12 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в течение двух суток освободили населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Кроме того, российские военные отразили атаки на деревню Фанасеевка и село Снагость и сорвали попытку атаки в направлении села Ольговка.
В Курской области уже более месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.