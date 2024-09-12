Зеленский: российское контрнаступление под Курском идет по плану Украины

В Курской области уже более месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.