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Зеленский: российское контрнаступление под Курском идет по плану Украины

Ведомости

Успехи российских военных в Курской области якобы идут по «украинскому плану». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет украинская интернет-газета «Страна».

«Все идет по нашему украинскому плану», – заявил президент.

12 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России вернули контроль над 10 населенными пунктами в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» в течение двух суток освободили населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь. Кроме того, российские военные отразили атаки на деревню Фанасеевка и село Снагость и сорвали попытку атаки в направлении села Ольговка.

В Курской области уже более месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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