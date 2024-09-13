В Минобороны заявили о «новом измерении» спецоперации после вторжения ВСУ
Спецоперация России на Украине приобрела «новое измерение» после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», – отметил он (цитата по ТАСС).
Фомин пояснил, что раньше Киев использовал «образ жертвы» на международной арене, но нападение на мирных жителей Курской области окончательно развенчало эту ложь. По словам замглавы Минобороны, «проект Украина» нужен Западу для нанесения России максимального ущерба.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. В регионе уже больше месяца идут боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.