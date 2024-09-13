Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны России успешный огневой налет на позиции противника», – указано в сообщении.
Удары были нанесены с помощью танков Т-72Б3М, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и минометов 2Б11. Кроме того, средствами РЭБ были подавлены 16 FPV-дронов ВСУ, еще девять росгвардейцы сбили из стрелкового оружия.
Новый виток эскалации в специальной военной операции произошел после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
13 сентября замминистра обороны РФ Александр Фомин, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что спецоперация приобрела «новое измерение» после вторжения ВСУ в Курскую область при поддержке западных стран, так как прежде Киев использовал «образ жертвы» на международной арене, и нападение на мирных жителей Курской области окончательно развенчало эту ложь.