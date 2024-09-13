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Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов ВСУ в Курской области

Ведомости

Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны России успешный огневой налет на позиции противника», – указано в сообщении.

Удары были нанесены с помощью танков Т-72Б3М, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и минометов 2Б11. Кроме того, средствами РЭБ были подавлены 16 FPV-дронов ВСУ, еще девять росгвардейцы сбили из стрелкового оружия.

Новый виток эскалации в специальной военной операции произошел после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

13 сентября замминистра обороны РФ Александр Фомин, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине, заявил, что спецоперация приобрела «новое измерение» после вторжения ВСУ в Курскую область при поддержке западных стран, так как прежде Киев использовал «образ жертвы» на международной арене, и нападение на мирных жителей Курской области окончательно развенчало эту ложь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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