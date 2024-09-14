Власти ОАЭ поблагодарили Киев и Москву за сотрудничество при обмене пленными
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поблагодарили Россию и Украину за их сотрудничество при обмене 206 пленных, последний обмен стал восьмым при посредничестве Абу-Даби с начала года, говорится в заявлении МИДа страны. Его приводит агентство WAM.
«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», – отмечается в заявлении (цитата по ТАСС).
Общее число освобожденных пленных в результате восьми обменов достигло 1994 человек, уточнили в министерстве. Там подтвердили приверженность властей ОАЭ продолжить усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта.
Россия 14 сентября в результате переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных. По данным оборонного ведомства, сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.