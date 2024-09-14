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Власти ОАЭ поблагодарили Киев и Москву за сотрудничество при обмене пленными

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) поблагодарили Россию и Украину за их сотрудничество при обмене 206 пленных, последний обмен стал восьмым при посредничестве Абу-Даби с начала года, говорится в заявлении МИДа страны. Его приводит агентство WAM.  

«Министерство иностранных дел выразило благодарность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ для успешного обмена пленными», – отмечается в заявлении (цитата по ТАСС).

Общее число освобожденных пленных в результате восьми обменов достигло 1994 человек, уточнили в министерстве. Там подтвердили приверженность властей ОАЭ продолжить усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта.

Россия 14 сентября в результате переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных. По данным оборонного ведомства, сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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