Власти ОАЭ поблагодарили Киев и Москву за сотрудничество при обмене пленными

Россия 14 сентября в результате переговорного процесса вернула 103 военнослужащих, захваченных ВСУ в плен в Курской области, сообщили в Минобороны РФ. Взамен российская сторона передала 103 украинских военнопленных. По данным оборонного ведомства, сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Все освобожденные из плена будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.