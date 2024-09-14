Зеленский заявил о наличии у ВСУ результатов в Курской области
Вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область принесло Киеву желаемый результат, замедлив продвижение ВС РФ на другом фронте, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит Reuters.
«Это дало результаты, на которые, честно говоря, мы рассчитывали. В Харьковской области враг был остановлен. Его продвижение в Донецкой области было замедлено, хотя там очень сложно», – сказал Зеленский 13 сентября.
Зеленский признал, что ситуация вблизи Покровска остается для Украины сложной, но за последнюю неделю, как утверждает он, она «стабилизировалась».
В Курской области с 6 августа продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Украина атакой на Курскую область хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений: покровского и красноармейского. Тогда он сообщил, что на покровском ВС РФ продолжают сосредотачивать основные силы, а на красноармейском для ВСУ сохраняется сложная ситуация. 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства.