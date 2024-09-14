Зеленский заявил о наличии у ВСУ результатов в Курской области

27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Украина атакой на Курскую область хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений: покровского и красноармейского. Тогда он сообщил, что на покровском ВС РФ продолжают сосредотачивать основные силы, а на красноармейском для ВСУ сохраняется сложная ситуация. 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства.