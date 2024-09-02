Зеленский: атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ
Атака Украины на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова передает агентство «Укринформ».
«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», – сказал он.
Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.
27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Украина атакой на Курскую область хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений: покровского и красноармейского. Тогда он сообщил, что на покровском ВС РФ продолжают сосредотачивать основные силы, а на красноармейском для ВСУ сохраняется сложная ситуация.
2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.