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Зеленский: атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ

Ведомости

Атака Украины на Курскую область не облегчила положение ВСУ в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова передает агентство «Укринформ».

«Что касается сложностей на покровском и торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», – сказал он.

Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера.

27 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что Украина атакой на Курскую область хотела отвлечь Вооруженные силы России от двух направлений: покровского и красноармейского. Тогда он сообщил, что на покровском ВС РФ продолжают сосредотачивать основные силы, а на красноармейском для ВСУ сохраняется сложная ситуация.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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