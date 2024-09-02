Зеленский: атака на Курскую область не облегчила положение ВСУ

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не смогли остановить ВС РФ в Донбассе. Таких темпов наступления у российских военных не было давно, отметил глава государства. Он выразил уверенность, что провокация ВСУ в Курской области провалится и тогда у Киева появится желание «не на словах, а на деле» начать мирные переговоры.