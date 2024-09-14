Le Monde: в Париже после заявления Путина призвали предотвратить мировую войну
Франция должна сделать все, чтобы избежать перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну, пишет газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник. По его словам, французские чиновники услышали российских властей об эскалации в случае ударов дальнобойным оружием по территории РФ.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто исключить возможность того, что русские могут расширить масштабы военных действий», – заявил собеседник издания (цитата по ТАСС).
Париж на фоне попыток Великобритании убедить США разрешить Украине нанести удар по военным объектам в России «культивирует двусмысленность» по этому вопросу и продолжает хранить молчание на официальном уровне, отмечает Le Monde.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
13 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь территории России. При этом встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера 13 сентября прошла без заявлений о разрешении Киеву ударов западными дальнобойными ракетами.