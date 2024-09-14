Рябков предупредил о реакции России на удары дальнобойными ракетами
Российская сторона будет реагировать на снятие США ограничений на использование дальнобойных ракет по российской территории так, чтобы «мало не показалось», заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Президент все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Рябков указал на наличие рисков для Запада, так как «противники в Вашингтоне, Лондоне и других местах» недооценивают степень опасности «той игры, которую они продолжают вести».
Замглавы МИДа также говорил, что в Москве знают о решении западных стран насчет ударов вглубь российской территории, и они передали соответствующие сигналы украинской стороне.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
13 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь территории России. При этом встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера 13 сентября прошла без заявлений о разрешении Киеву ударов западными дальнобойными ракетами.