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Рябков: Запад уже принял решение об ударах вглубь России

Ведомости

В России знают, что западные страны уже приняли решение насчет ударов вглубь российской территории, они передали соответствующие сигналы украинской стороне, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.

«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад и сигналы такого рода в Киев переданы», – сказал Рябков.

В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.

13 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь территории России. При этом встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера 13 сентября прошла без заявлений о разрешении Киеву ударов западными дальнобойными ракетами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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