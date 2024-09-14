Рябков: Запад уже принял решение об ударах вглубь России
В России знают, что западные страны уже приняли решение насчет ударов вглубь российской территории, они передали соответствующие сигналы украинской стороне, заявил ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС.
«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад и сигналы такого рода в Киев переданы», – сказал Рябков.
В последние недели западные СМИ обсуждают возможность снятия западных ограничений на применение дальнобойного оружия по военным объектам внутри России. The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что Лондон позволит Киеву атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow цели на территории России. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. При таком изменении самой сути конфликта, подчеркнул российский лидер, Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться.
13 сентября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что президент США Джо Байден скоро может разрешить наносить удары вглубь территории России. При этом встреча президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера 13 сентября прошла без заявлений о разрешении Киеву ударов западными дальнобойными ракетами.