Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин назначил участника «Времени героев» главой правления «Движения первых»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления Всероссийского движения детей «Движение первых». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также опубликован указ президента о снятии с должности главы движения Григория Гурова. В Telegram-канале правительства России сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил его главой Росмолодежи.

Орлов заявил «Ведомостям», что для него большая честь и еще большая ответственность возглавить «Движение первых». «Его участниками выступает множество талантливых и амбициозных ребят, которые хотят развиваться и совершенствовать свои навыки на благо Родины, а наша задача им в этом помочь. Я и сам стараюсь повсеместно учиться чему-то новому. Например, мое назначение стало возможным благодаря не только накопленному мною за годы службы опыту, но и тем знаниям, которые я уже получил и продолжаю получать в ходе участия в программе "Время героев"», – сказал он.

О возможных назначениях «Ведомости» сообщали 12 сентября со ссылкой на трех собеседников, близких к администрации президента (АП).

Артур Орлов родом из Удмуртии. Он окончил Казанское высшее военное командное училище в 2010 г., в 2023 г. получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Служит с 2006 г. Участвовал в боевых действиях в Сирии и специальной военной операции, за что награжден Орденом Мужества и медалью «Золотая звезда». В 2022 г. получил звание Героя России.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных