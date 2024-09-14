Путин назначил участника «Времени героев» главой правления «Движения первых»

Орлов заявил «Ведомостям», что для него большая честь и еще большая ответственность возглавить «Движение первых». «Его участниками выступает множество талантливых и амбициозных ребят, которые хотят развиваться и совершенствовать свои навыки на благо Родины, а наша задача им в этом помочь. Я и сам стараюсь повсеместно учиться чему-то новому. Например, мое назначение стало возможным благодаря не только накопленному мною за годы службы опыту, но и тем знаниям, которые я уже получил и продолжаю получать в ходе участия в программе "Время героев"», – сказал он.