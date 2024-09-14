Путин назначил участника «Времени героев» главой правления «Движения первых»
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении участника спецоперации, Героя России Артура Орлова председателем правления Всероссийского движения детей «Движение первых». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Также опубликован указ президента о снятии с должности главы движения Григория Гурова. В Telegram-канале правительства России сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил его главой Росмолодежи.
Орлов заявил «Ведомостям», что для него большая честь и еще большая ответственность возглавить «Движение первых». «Его участниками выступает множество талантливых и амбициозных ребят, которые хотят развиваться и совершенствовать свои навыки на благо Родины, а наша задача им в этом помочь. Я и сам стараюсь повсеместно учиться чему-то новому. Например, мое назначение стало возможным благодаря не только накопленному мною за годы службы опыту, но и тем знаниям, которые я уже получил и продолжаю получать в ходе участия в программе "Время героев"», – сказал он.
О возможных назначениях «Ведомости» сообщали 12 сентября со ссылкой на трех собеседников, близких к администрации президента (АП).
Артур Орлов родом из Удмуртии. Он окончил Казанское высшее военное командное училище в 2010 г., в 2023 г. получил магистерскую степень по управлению воинскими частями в Военной академии ВС РФ. Служит с 2006 г. Участвовал в боевых действиях в Сирии и специальной военной операции, за что награжден Орденом Мужества и медалью «Золотая звезда». В 2022 г. получил звание Героя России.