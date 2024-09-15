Латвия намерена передать Украине разведывательные бронемашины

Минобороны не раскрыло конкретное количество бронемашин, которые получит Киев. По данным агентства, Латвия заключила контракт с Великобританией на поставку 123 бронемашин в 2014 г. Первая партия прибыла в республику осенью 2015 г. В 2019 г. стороны заключили еще один контракт по поставкам дополнительной техники.