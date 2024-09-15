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Латвия намерена передать Украине разведывательные бронемашины

Ведомости

Латвия поставит Украине закупленные ранее у Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

Минобороны не раскрыло конкретное количество бронемашин, которые получит Киев. По данным агентства, Латвия заключила контракт с Великобританией на поставку 123 бронемашин в 2014 г. Первая партия прибыла в республику осенью 2015 г. В 2019 г. стороны заключили еще один контракт по поставкам дополнительной техники.

Латвия ранее передала Украине вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные в Австрии. Минобороны пообещало, что республика будет будет оказывать Киеву военную поддержку в размере 0,25% от ВВП ежегодно как минимум до 2026 г., напоминает Delfi.

В конце августа министр обороны страны Андрис Спрудс анонсировал поставку крупнейшей партии из 1400 беспилотных летательных аппаратов от латвийских производителей. Объявленная министерством обороны закупка 2700 дронов для Украины завершена, сообщал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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