Латвия намерена передать Украине разведывательные бронемашины
Латвия поставит Украине закупленные ранее у Великобритании боевые разведывательные гусеничные бронемашины CVR(T), сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
Минобороны не раскрыло конкретное количество бронемашин, которые получит Киев. По данным агентства, Латвия заключила контракт с Великобританией на поставку 123 бронемашин в 2014 г. Первая партия прибыла в республику осенью 2015 г. В 2019 г. стороны заключили еще один контракт по поставкам дополнительной техники.
Латвия ранее передала Украине вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные в Австрии. Минобороны пообещало, что республика будет будет оказывать Киеву военную поддержку в размере 0,25% от ВВП ежегодно как минимум до 2026 г., напоминает Delfi.
В конце августа министр обороны страны Андрис Спрудс анонсировал поставку крупнейшей партии из 1400 беспилотных летательных аппаратов от латвийских производителей. Объявленная министерством обороны закупка 2700 дронов для Украины завершена, сообщал он.