Латвия отправит на Украину партию из 1400 беспилотников
Латвия отправит на Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотных летательных аппаратов, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.
«К отправке на Украину подготовлена крупнейшая партия дронов от латвийских производителей – 1400 БПЛА. Объявленная министерством обороны Латвии закупка у латвийских производителей 2700 дронов для Украины завершена», – написал он на своей странице в соцсети Х.
23 августа стало известно, что США также намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. По словам неназванных официальных лиц США, поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды.
Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. В июле посол РФ в США Анатолий Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.