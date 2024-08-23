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Латвия отправит на Украину партию из 1400 беспилотников

Ведомости

Латвия отправит на Украину крупнейшую партию из 1400 беспилотных летательных аппаратов, сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

«К отправке на Украину подготовлена крупнейшая партия дронов от латвийских производителей – 1400 БПЛА. Объявленная министерством обороны Латвии закупка у латвийских производителей 2700 дронов для Украины завершена», – написал он на своей странице в соцсети Х.

23 августа стало известно, что США также намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около $125 млн. По словам неназванных официальных лиц США, поставки будут включать ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине и призывают прекратить их. В Кремле не раз указывали на вовлеченность стран НАТО в конфликт на Украине. В июле посол РФ в США Анатолий Антонов назвал военную помощь США Украине сжиганием денег. По его словам, поставки американского оружия не способны изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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