Армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане
Израильские силы нанесли удары по пусковым ракетным установкам шиитского движения «Хезболла» в районе населенного пункта Рашая-эль-Фухар на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.
По данным армии, одна из установок была заряжена и готова к использованию. После удара были зафиксированы вторичные детонации, свидетельствующие о наличии в ней ракет. За сутки израильская артиллерия также нанесла удары по нескольким районам Ливана.
8 сентября ЦАХАЛ сообщила о запуске 50 снарядов по Израилю с территории Ливана. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности. Израильские силы нанесли ответные удары по объектам «Хезболлы».
6 сентября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви рассказал, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на ливанском фронте.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.