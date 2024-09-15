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Армия Израиля нанесла удары по пусковым установкам «Хезболлы» в Ливане

Ведомости

Израильские силы нанесли удары по пусковым ракетным установкам шиитского движения «Хезболла» в районе населенного пункта Рашая-эль-Фухар на юге Ливана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

По данным армии, одна из установок была заряжена и готова к использованию. После удара были зафиксированы вторичные детонации, свидетельствующие о наличии в ней ракет. За сутки израильская артиллерия также нанесла удары по нескольким районам Ливана.

8 сентября ЦАХАЛ сообщила о запуске 50 снарядов по Израилю с территории Ливана. Некоторые из них были перехвачены средствами противовоздушной обороны, остальные упали на открытой местности. Израильские силы нанесли ответные удары по объектам «Хезболлы».

6 сентября начальник генштаба израильской армии Герци Халеви рассказал, что ЦАХАЛ готовится к наступлению на ливанском фронте.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикальной палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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