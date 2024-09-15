Шольц прибыл в Узбекистан с официальным визитом
В Узбекистан с официальным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, на площади Регистан в Самарканде его встретил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает сайт главы государства.
Шольц будет находиться в Узбекистане в течение двух дней, до 16 сентября. Он прибыл в республику по приглашению Мирзиёева. В пресс-службе президента республики сообщали в анонсе визита лидера ФРГ, что в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.
Особое внимание главы двух государств, как отмечалось, уделят расширению торгово-экономического, технологического и инвестиционно-финансового партнерства, углублению кооперации с ведущими немецкими компаниями и банками. Кроме того, стороны обсудят взаимодействие в сфере трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и других направлениях. Шольц и Мирзиёев также обменяются мнениями по актуальным аспектам регионального сотрудничества и проведут совместную встречу с деловыми кругами двух стран.
На площади Регистан в столице республики Шольц ознакомился с историческими фактами строительства «жемчужины восточного зодчества, особенностями архитектурных решений и декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом, а также культурным наследием узбекского народа», сообщается на сайте лидера Узбекистана. Главы государств после встречи сделали совместное фото на фоне ансамбля Регистан.