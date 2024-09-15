Шольц прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Шольц будет находиться в Узбекистане в течение двух дней, до 16 сентября. Он прибыл в республику по приглашению Мирзиёева. В пресс-службе президента республики сообщали в анонсе визита лидера ФРГ, что в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.