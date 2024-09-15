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Шольц прибыл в Узбекистан с официальным визитом

Ведомости

В Узбекистан с официальным визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц, на площади Регистан в Самарканде его встретил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает сайт главы государства.

Шольц будет находиться в Узбекистане в течение двух дней, до 16 сентября. Он прибыл в республику по приглашению Мирзиёева. В пресс-службе президента республики сообщали в анонсе визита лидера ФРГ, что в Самарканде состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-германского многопланового сотрудничества.

Особое внимание главы двух государств, как отмечалось, уделят расширению торгово-экономического, технологического и инвестиционно-финансового партнерства, углублению кооперации с ведущими немецкими компаниями и банками. Кроме того, стороны обсудят взаимодействие в сфере трудовой миграции, экологии, образования, здравоохранения, культуры, туризма и других направлениях. Шольц и Мирзиёев также обменяются мнениями по актуальным аспектам регионального сотрудничества и проведут совместную встречу с деловыми кругами двух стран.

На площади Регистан в столице республики Шольц ознакомился с историческими фактами строительства «жемчужины восточного зодчества, особенностями архитектурных решений и декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом, а также культурным наследием узбекского народа», сообщается на сайте лидера Узбекистана. Главы государств после встречи сделали совместное фото на фоне ансамбля Регистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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