Алаудинов сообщил о зачистке от ВСУ села Борки в Курской области
Российские военные освободили село Борки в Суджанском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Отдельный батальон специального назначений “Арбат” и 382-й батальон морской пехоты 810-й бригады освободили и зачистили населенный пункт Борки от неонацистов. Победа за нами! Слава России!» – заявили военные на опубликованной Алаудиновым видеозаписи.
Российские военные также взяли пленных, добавил командир спецназа «Ахмат».
Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября Алаудинов говорил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.