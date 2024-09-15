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В Сербии исключили признание Косова и однополых браков ради вступления в ЕС

Ведомости

Сербии не следует идти по пути интеграции в Евросоюз, если в итоге ей придется признавать независимость Косова и разрешать однополые браки в стране. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «Вечерне новости».

«Сербия находится на пути к интеграции в ЕС, и скорость не зависит от Сербии. Если в конце пути нас ждет признание так называемого Косова, обязательство разрешить однополые браки или участие в конфликте с Россией и Китаем, нам не следует идти даже по этому пути», – сказал он.

Белград должен, пока это возможно, придерживаться военного нейтралитета и реформ, которые устраивают республику, добавил Вулин.

На вопрос о том, сделала ли Сербия «самый большой поворот» навстречу Западу после закупки французских истребителей Rafale, вице-премьер напомнил о приобретении республикой российских бронежилетов и китайских ЗРК. 

«[Это] является признаком того, что мы собираемся вступить в БРИКС? Это прагматичное военное, а не политическое решение», – сказал Вулин.

29 августа стало известно, что Франция продаст Сербии 12 французских истребителей Rafale. Сумма сделки составляет 3 млрд евро. Президент Сербии Александр Вучич объяснил закупки невозможностью приобретения техники у России или Китая. Издание BFMTV писало, что сделка является, прежде всего, признаком стратегического «умиротворения» между Францией и Сербией, которая остается одним из последних союзников Москвы в Европе. Вучич назвал сделку «огромным контрактом» для двух стран.

Сербия является страной-кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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