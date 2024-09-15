В Сербии исключили признание Косова и однополых браков ради вступления в ЕС
Сербии не следует идти по пути интеграции в Евросоюз, если в итоге ей придется признавать независимость Косова и разрешать однополые браки в стране. Об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью «Вечерне новости».
«Сербия находится на пути к интеграции в ЕС, и скорость не зависит от Сербии. Если в конце пути нас ждет признание так называемого Косова, обязательство разрешить однополые браки или участие в конфликте с Россией и Китаем, нам не следует идти даже по этому пути», – сказал он.
Белград должен, пока это возможно, придерживаться военного нейтралитета и реформ, которые устраивают республику, добавил Вулин.
На вопрос о том, сделала ли Сербия «самый большой поворот» навстречу Западу после закупки французских истребителей Rafale, вице-премьер напомнил о приобретении республикой российских бронежилетов и китайских ЗРК.
«[Это] является признаком того, что мы собираемся вступить в БРИКС? Это прагматичное военное, а не политическое решение», – сказал Вулин.
29 августа стало известно, что Франция продаст Сербии 12 французских истребителей Rafale. Сумма сделки составляет 3 млрд евро. Президент Сербии Александр Вучич объяснил закупки невозможностью приобретения техники у России или Китая. Издание BFMTV писало, что сделка является, прежде всего, признаком стратегического «умиротворения» между Францией и Сербией, которая остается одним из последних союзников Москвы в Европе. Вучич назвал сделку «огромным контрактом» для двух стран.
Сербия является страной-кандидатом на вступление в ЕС с 2012 г. В июне 2023 г. Вучич говорил, что Сербия будет находиться на «европейском пути», пока он возглавляет страну. В то же время президент республики отмечал, что в ближайшее время Сербия не вступит в ЕС, потому что пока страну не хотят там видеть. Вучич говорил также, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.