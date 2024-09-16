Токаев уволил начальников служб антитеррора и внешней разведки Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должностей заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева. Об этом сообщает администрация главы государства в Telegram-канале.
Токаев также освободил от должности зампредседателя КНБ, директора службы внешней разведки Аскара Амерханова. Причины увольнений не указываются.
По данным Tengri News, Сейсембаев руководил службой антитеррора с 13 апреля 2023 г. Амерханов занимал пост зампредседателя КНБ, директора Службы внешней разведки с 3 апреля 2023 г.
Сейсембаев окончил академию КНБ. В 1997 г. пришел на службу в органы национальной безопасности, где служил на офицерских должностей до 2008 г. В 2008-2023 гг. работал на руководящих должностях в органах национальной безопасности. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.
Амерханов отправился службу в органах нацбезопасности в 1995 г. С 2004 по 2022 гг. занимал руководящие посты. В 2020 г. указом президента Казахстана ему присвоено звание генерал-майора национальной безопасности. Награжден орденом «Айбын» IІ степени, ведомственными и юбилейными медалями, является почетным сотрудником КНБ.