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Токаев уволил начальников служб антитеррора и внешней разведки Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев снял с должностей заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ), начальника Службы антитеррора Руслана Сейсембаева. Об этом сообщает администрация главы государства в Telegram-канале.

Токаев также освободил от должности зампредседателя КНБ, директора службы внешней разведки Аскара Амерханова. Причины увольнений не указываются.

По данным Tengri News, Сейсембаев руководил службой антитеррора с 13 апреля 2023 г. Амерханов занимал пост зампредседателя КНБ, директора Службы внешней разведки с 3 апреля 2023 г.

Сейсембаев окончил академию КНБ. В 1997 г. пришел на службу в органы национальной безопасности, где служил на офицерских должностей до 2008 г. В 2008-2023 гг. работал на руководящих должностях в органах национальной безопасности. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

Амерханов отправился службу в органах нацбезопасности в 1995 г. С 2004 по 2022 гг. занимал руководящие посты. В 2020 г. указом президента Казахстана ему присвоено звание генерал-майора национальной безопасности. Награжден орденом «Айбын» IІ степени, ведомственными и юбилейными медалями, является почетным сотрудником КНБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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