Токаев уволил начальников служб антитеррора и внешней разведки Казахстана

Сейсембаев окончил академию КНБ. В 1997 г. пришел на службу в органы национальной безопасности, где служил на офицерских должностей до 2008 г. В 2008-2023 гг. работал на руководящих должностях в органах национальной безопасности. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.