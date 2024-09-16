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Нетаньяху посоветовал Трампу «не полагаться на удачу» после второго покушения

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал кандидату в президенты США от республиканцев Трампу «не полагаться на удачу» в связи со вторым покушением. Об этом он написал в соцсети X.

Нетаньяху подчеркнул, что они с супругой Сарой были шокированы произошедшим и «с облегчением услышали», что второе покушение тоже провалилось.

«Но мы не должны полагаться на удачу. Мы посылаем наши наилучшие пожелания Дональду и Мелании вместе с нашими надеждами, что будут приняты все меры для обеспечения того, чтобы такие смертоносные нападения на кандидата в президенты США были предотвращены заранее», – написал Нетаньяху.

15 сентября поблизости от поля для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп, произошла стрельба. Позже бывший глава государства вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. Ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба, заметил агент секретной службы США, который открыл стрельбу. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.

Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявлял, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Кроме того, он вербовал американцев для участия в конфликте на стороне украинской армии.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, подозреваемого в покушении на Трампа мог нанять Киев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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