Нетаньяху посоветовал Трампу «не полагаться на удачу» после второго покушения
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посоветовал кандидату в президенты США от республиканцев Трампу «не полагаться на удачу» в связи со вторым покушением. Об этом он написал в соцсети X.
Нетаньяху подчеркнул, что они с супругой Сарой были шокированы произошедшим и «с облегчением услышали», что второе покушение тоже провалилось.
«Но мы не должны полагаться на удачу. Мы посылаем наши наилучшие пожелания Дональду и Мелании вместе с нашими надеждами, что будут приняты все меры для обеспечения того, чтобы такие смертоносные нападения на кандидата в президенты США были предотвращены заранее», – написал Нетаньяху.
15 сентября поблизости от поля для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп, произошла стрельба. Позже бывший глава государства вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. Ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба, заметил агент секретной службы США, который открыл стрельбу. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявлял, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Кроме того, он вербовал американцев для участия в конфликте на стороне украинской армии.
По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, подозреваемого в покушении на Трампа мог нанять Киев.