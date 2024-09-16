Нетаньяху посоветовал Трампу «не полагаться на удачу» после второго покушения

15 сентября поблизости от поля для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп, произошла стрельба. Позже бывший глава государства вышел на связь и сообщил, что не пострадал во время стрельбы. Ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба, заметил агент секретной службы США, который открыл стрельбу. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.