Politico: большинство стран ЕС поддерживают заморозку активов РФ на три года
Еврокомиссия и большинство стран ЕС поддерживают идею продлевать заморозку российских активов каждые 36 месяцев вместо шести. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.
По данным издания, на продлении ограничений как минимум на три года настаивает Вашингтон. ЕК в ответ выдвинула три предложения. Помимо продления заморозки активов РФ каждые 36 месяцев рассматривается также блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций на три года.
В первом варианте предлагается принимать решение большинством голосов, а не единогласно, что, как отмечает Politico, затруднит для некоторых стран, к примеру Венгрии, возможность поставить ограничения под угрозу. Второй вариант издание называет «наиболее маловероятным».
13 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США, которые готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7. По информации газеты, Венгрия пока не определилась со своей стороной в вопросе продления санкций. Некоторые источники считают, что беспокойство США по поводу продления санкций преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.
12 сентября ЕС продлил санкции против России до 15 марта 2025 г. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам. Российские власти считают блокировку активов РФ незаконной и называют действия ЕС воровством.