Politico: большинство стран ЕС поддерживают заморозку активов РФ на три года

13 сентября Financial Times со ссылкой на источники писала, что решение пересмотреть частоту продления санкций связано с требованиями США, которые готовы участвовать в предоставлении кредита Киеву на сумму $50 млрд за счет доходов от активов РФ в рамках G7. По информации газеты, Венгрия пока не определилась со своей стороной в вопросе продления санкций. Некоторые источники считают, что беспокойство США по поводу продления санкций преувеличено, так как ЕС был способен постоянно продлевать санкции с 2014 г., не испытывая проблем.