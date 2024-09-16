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Корабли Северного флота ударили артиллерией по условному противнику

Ведомости

Корабельная ударная группа Северного флота нанесла удар по надводному кораблю условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России.

Участниками маневров стали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Тренировочная атака была совершена с применением артиллерийского корабельного вооружения.

Кроме того, был проведен комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М. Упражнение выполнили расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей.

Экипаж фрегата «Адмирал Головко» отработал стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» по воздушной мишени – светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ. Военные также тренировались в поражении береговых целей на побережье полуострова Средний. С помощью расчетов ракетно-артиллерийских боевых частей были отработаны различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника.

С 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей проходят учения «Океан-2024». Их участниками стали более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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