Корабли Северного флота ударили артиллерией по условному противнику
Корабельная ударная группа Северного флота нанесла удар по надводному кораблю условного противника в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России.
Участниками маневров стали ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко». Тренировочная атака была совершена с применением артиллерийского корабельного вооружения.
Кроме того, был проведен комплекс артиллерийских стрельб по морской мишенной позиции батареей универсального калибра АК-130 и артиллерийской установкой А-192М. Упражнение выполнили расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей.
Экипаж фрегата «Адмирал Головко» отработал стрельбу из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» по воздушной мишени – светящейся авиабомбе САБ-250, которую поставил истребитель Су-30СМ. Военные также тренировались в поражении береговых целей на побережье полуострова Средний. С помощью расчетов ракетно-артиллерийских боевых частей были отработаны различные виды стрельбы артиллерией по видимым и закрытым береговым целям, имитирующим огневые точки, командные и опорные пункты условного противника.
С 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей проходят учения «Океан-2024». Их участниками стали более 400 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС и 7000 единиц вооружения и техники, а также свыше 90 000 военнослужащих.