Кремль не располагает деталями о нападении в школе Челябинска

«Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», – сказал он, отвечая на вопрос, следует ли ждать поручений в связи с ЧП от главы государства уполномоченному по правам ребенка.