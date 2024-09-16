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Кремль не располагает деталями о нападении в школе Челябинска

Ведомости

Кремль не знает подробностей нападения на школу в Челябинске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», – сказал он, отвечая на вопрос, следует ли ждать поручений в связи с ЧП от главы государства уполномоченному по правам ребенка. 

Нападение в челябинской школе № 68 произошло утром 16 сентября. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что школьник с молотком напал на других учеников и учителей. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что ученик пронес нож, молоток и пистолет. Последний оказался муляжом, уточнила собеседница агентства в прокуратуре.

По данным источника «РИА Новости», мальчик лежал летом в психиатрической больнице, а при нападении успел нанести ранения и себе. Shot утверждает, что 13-летний школьник якобы был участником «суицидальной игры», финальным заданием которой должно было стать самоубийство.

Ученика задержали. СК возбудил два уголовных дела – об организация убийства и халатности. По данным регионального минздрава, пострадали четыре человека, они находятся в стабильном состоянии. Среди пострадавших – две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и преподаватель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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