Кремль не располагает деталями о нападении в школе Челябинска
Кремль не знает подробностей нападения на школу в Челябинске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все-таки это скорее дело для органов внутренних дел, которые занимаются этим происшествием. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», – сказал он, отвечая на вопрос, следует ли ждать поручений в связи с ЧП от главы государства уполномоченному по правам ребенка.
Нападение в челябинской школе № 68 произошло утром 16 сентября. Губернатор Алексей Текслер сообщил, что школьник с молотком напал на других учеников и учителей. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что ученик пронес нож, молоток и пистолет. Последний оказался муляжом, уточнила собеседница агентства в прокуратуре.
По данным источника «РИА Новости», мальчик лежал летом в психиатрической больнице, а при нападении успел нанести ранения и себе. Shot утверждает, что 13-летний школьник якобы был участником «суицидальной игры», финальным заданием которой должно было стать самоубийство.
Ученика задержали. СК возбудил два уголовных дела – об организация убийства и халатности. По данным регионального минздрава, пострадали четыре человека, они находятся в стабильном состоянии. Среди пострадавших – две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и преподаватель.