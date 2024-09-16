СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в Челябинске

ЧП в челябинской коррекционной школе произошло утром 16 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что школьник с молотком напал на других учеников и учителей. «КП-Челябинск» со ссылкой на источник писала, что у нападавшего якобы также был нож. Сейчас выясняется, как школьник пронес молоток и почему на это не обратила внимание охрана. Текслер поручил провести «провести проверки во всех образовательных организациях».