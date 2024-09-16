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СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в Челябинске

Напавший на учеников и учителей школьник задержан
Ведомости

Возбуждены два уголовных дела после нападения ученика на школу № 68 в Челябинске. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии СК, 13-летний школьник «причинил различными предметами телесные повреждения» своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Следователи осматривают место происшествия, а также работают над установлением обстоятельств и причин произошедшего.

В региональном МВД сообщили, что нападавшего задержал наряд Росгвардии. На месте также работают сотрудники полиции.

В минздраве Челябинской области сообщили «РИА Новости», что четверо пострадавших госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии. Среди них – две девочки и мальчик (всем по 13 лет) и преподаватель.

ЧП в челябинской коррекционной школе произошло утром 16 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что школьник с молотком напал на других учеников и учителей. «КП-Челябинск» со ссылкой на источник писала, что у нападавшего якобы также был нож. Сейчас выясняется, как школьник пронес молоток и почему на это не обратила внимание охрана. Текслер поручил провести «провести проверки во всех образовательных организациях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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