СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в Челябинске

СК возбудил два уголовных дела после нападения на школу в ЧелябинскеНапавший на учеников и учителей школьник задержан
Возбуждены два уголовных дела после нападения ученика на школу № 68 в Челябинске. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.
Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
По версии СК, 13-летний школьник «причинил различными предметами телесные повреждения» своим сверстникам и учителю. Количество пострадавших уточняется. Следователи осматривают место происшествия, а также работают над установлением обстоятельств и причин произошедшего.
В региональном МВД сообщили, что нападавшего задержал наряд Росгвардии. На месте также работают сотрудники полиции.
В минздраве Челябинской области сообщили «РИА Новости», что четверо пострадавших госпитализированы, они находятся в стабильном состоянии. Среди них – две девочки и мальчик (всем по 13 лет) и преподаватель.
ЧП в челябинской коррекционной школе произошло утром 16 сентября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что школьник с молотком напал на других учеников и учителей. «КП-Челябинск» со ссылкой на источник писала, что у нападавшего якобы также был нож. Сейчас выясняется, как школьник пронес молоток и почему на это не обратила внимание охрана. Текслер поручил провести «провести проверки во всех образовательных организациях».