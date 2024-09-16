Иранский президент опроверг поставку гиперзвуковых ракет хуситам
Иранская сторона не передавала гиперзвуковое оружие йеменским хуситам из исламисткого шиитского движения «Ансар Аллах». Об этом заявил президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, сообщает портал Entekhab.
«У нас есть гиперзвуковая ракета, но нет такого типа, который выпустили йеменцы. Сами йеменцы обладают ракетной технологией и сами ее производят», – заявил президент.
15 сентября йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. По словам официального представителя движения Яхьи Сарии, удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой», которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильскую ПВО. Такое же заявление сделал в Х другой представитель хуситов, Насруддин Амир. Он отметил, что ракета достигла израильской территории и ни одной из 20 ракет-перехватчиков не удалось ее сбить.
По данным израильской стороны, в результате пуска хуситской ракеты сработала воздушная тревога в Тель-Авиве и центральных районах Израиля, в том числе и в аэропорту «Бен-Гурион». При этом сообщений о пострадавших или разрушениях от хуситских ударов не поступило, а аэропорт вскоре продолжил работу в нормальном режиме.