Иранский президент опроверг поставку гиперзвуковых ракет хуситам

15 сентября йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударе по военному объекту Израиля в районе Яффы. По словам официального представителя движения Яхьи Сарии, удар был нанесен «гиперзвуковой баллистической ракетой», которой удалось пролететь более 2000 км и преодолеть израильскую ПВО. Такое же заявление сделал в Х другой представитель хуситов, Насруддин Амир. Он отметил, что ракета достигла израильской территории и ни одной из 20 ракет-перехватчиков не удалось ее сбить.