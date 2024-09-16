США могут не обнародовать разрешение ВСУ бить западным оружием по РФ

Если после встречи с Зеленским Байден все же смягчится, вряд ли будет сделано публичное заявление. Решение может быть тихо доведено до Киева, чтобы преуменьшить его значение и сохранить в тайне, отмечает издание. Возможно, оно будет озвучено только после того, как по целям в России будут нанесены удары западными ракетами.