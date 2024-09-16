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США могут не обнародовать разрешение ВСУ бить западным оружием по РФ

Ведомости

США могут не обнародовать информацию о своем разрешении Украине использовать западное вооружение для ударов вглубь российской территории. Об этом пишет The Economist.

Решение по использованию западного оружия по российским целям может быть принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, возможно, в конце этой недели (либо в Вашингтоне, либо на ежегодном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке).

13 сентября Зеленский заявил, что представит Байдену «план победы», основанный на «взаимосвязанных решениях», которые дадут Украине достаточно сил, чтобы перевести конфликт в мирное русло. Эти решения, полагает издание, несомненно, включают свободу использования западных ракет для поражения военных целей в России.

Если после встречи с Зеленским Байден все же смягчится, вряд ли будет сделано публичное заявление. Решение может быть тихо доведено до Киева, чтобы преуменьшить его значение и сохранить в тайне, отмечает издание. Возможно, оно будет озвучено только после того, как по целям в России будут нанесены удары западными ракетами.

Администрация Байдена постоянно меняет причины отказа Украине в использовании ракет большей дальности против целей на российской территории. В последние месяцы некоторые чиновники высказывали предположение, что администрация не хочет ставить под угрозу будущую «перезагрузку» отношений с Москвой.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

16 сентября генеральный НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в том случае, если страны НАТО позволят Киеву бить по территории России западным оружием, альянс не станет частью украинского конфликта. Он пояснил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за якобы поставок военной помощи Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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