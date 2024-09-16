Госдеп: США после встречи Байдена и Стармера не готовы разрешить удары ВСУ по РФ

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.