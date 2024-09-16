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Госдеп: США после встречи Байдена и Стармера не готовы разрешить удары ВСУ по РФ

Ведомости

Соединенные Штаты по итогам переговоров президента США Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не готовы объявить о снятии ограничений на удары Киева дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Сегодня у меня нет никаких заявлений об изменениях в нашей политике», – подчеркнул Миллер, добавив, что США продолжат взаимодействовать с украинскими партнерами, «обсуждая наилучшие способы оказания им поддержки».

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против страны. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

16 сентября генеральный НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в том случае, если страны НАТО позволят Киеву бить по территории России западным оружием, альянс не станет частью украинского конфликта. Он пояснил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта из-за якобы поставок военной помощи Москве.

The Economist 16 сентября написал, что США могут не обнародовать информацию о своем разрешении Украине использовать западное вооружение для ударов вглубь российской территории. Решение может быть озвучено уже после нанесения таких ударов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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