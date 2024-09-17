FT: ЕС готов предоставить Украине кредит на 40 млрд евро без участия США

ЕК выдвинула три предложения: заморозка российских активов каждые 36 месяцев вместо шести, блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций сразу на три года. По данным Politico, большинство стран ЕС поддерживают первый вариант. Но, как утверждает FT, Будапешт блокирует инициативу и предлагает решить этот вопрос после выборов в США.