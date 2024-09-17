FT: ЕС готов предоставить Украине кредит на 40 млрд евро без участия США
Евросоюз (ЕС) готов предоставить Украине кредит до 40 млрд евро независимо от США. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, ЕС ищет альтернативу на случай, если Венгрия наложит вето на предоставление гарантий, необходимых США для участия в схеме заморозки российских активов.
Согласно законопроекту, с которым ознакомилась FT, к концу 2024 г. ЕС привлечет для Украины «неопределенное количество миллиардов долларов» в виде кредитов. Такой шаг потребует поддержки большинства, а не единогласного решения – Будапешт не сможет воспользоваться правом вето. По словам источников, окончательная сумма составит от 20 до 40 млрд евро и будет установлена Еврокомиссией (ЕК) после консультаций с государствами-членами.
В июне 2024 г. лидеры G7 договорились предоставить Киеву кредит в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов, большая часть которых находится в Европе. Предполагалось, что ЕС и США выделят Украине по около $20 млрд, а оставшиеся $10 млрд разделят между собой Великобритания, Япония и Канада. Но США потребовали гарантий, что активы РФ останутся замороженными.
ЕК выдвинула три предложения: заморозка российских активов каждые 36 месяцев вместо шести, блокировка активов сразу на пять лет с пересмотром каждые 12 месяцев, а также продление срока всех санкций сразу на три года. По данным Politico, большинство стран ЕС поддерживают первый вариант. Но, как утверждает FT, Будапешт блокирует инициативу и предлагает решить этот вопрос после выборов в США.