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Алексей Кондратьев назначен сенатором от Курской области

Ведомости

Участник программы «Время героев» Алексей Кондратьев вступил в должность сенатора от Курской области Совета Федерации, сообщил «Ведомостям» представитель программы. Соответствующий приказ подписал глава региона Алексей Смирнов.

«Сегодня я вступаю на уже знакомую тропу с новыми знаниями и компетенциями, полученными как в ходе участия в специальной военной операции, так и в рамках программы «Время героев». Задача обеспечения достойных условий жизни для граждан России всегда была для меня приоритетной, и все мои усилия на новом посту будут направлены именно на ее решение», – заявил Кондратьев.

Новый сенатор служил в военно-десантных войсках и частях спецназначения ГРУ. В 2022 г., с началом спецоперации, он вернулся в ряды Вооруженных сил РФ добровольцем, будучи военным пенсионером. С 2010 г. по 2015 г. занимал пост мэра Тамбова, после стал сенатором от Тамбовской области в Совфеде.

В мае этого года Кондратьев вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев». Во время обучения он стажировался под началом председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. На новом посту Кондратьев войдет в состав комитета по международным делам.

Программа «Время героев», участником которой является Кондратьев, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов спецоперации. По завершении обучающей программы они смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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