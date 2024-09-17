Алексей Кондратьев назначен сенатором от Курской области

«Сегодня я вступаю на уже знакомую тропу с новыми знаниями и компетенциями, полученными как в ходе участия в специальной военной операции, так и в рамках программы «Время героев». Задача обеспечения достойных условий жизни для граждан России всегда была для меня приоритетной, и все мои усилия на новом посту будут направлены именно на ее решение», – заявил Кондратьев.