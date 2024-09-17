Алексей Кондратьев назначен сенатором от Курской области
Участник программы «Время героев» Алексей Кондратьев вступил в должность сенатора от Курской области Совета Федерации, сообщил «Ведомостям» представитель программы. Соответствующий приказ подписал глава региона Алексей Смирнов.
«Сегодня я вступаю на уже знакомую тропу с новыми знаниями и компетенциями, полученными как в ходе участия в специальной военной операции, так и в рамках программы «Время героев». Задача обеспечения достойных условий жизни для граждан России всегда была для меня приоритетной, и все мои усилия на новом посту будут направлены именно на ее решение», – заявил Кондратьев.
Новый сенатор служил в военно-десантных войсках и частях спецназначения ГРУ. В 2022 г., с началом спецоперации, он вернулся в ряды Вооруженных сил РФ добровольцем, будучи военным пенсионером. С 2010 г. по 2015 г. занимал пост мэра Тамбова, после стал сенатором от Тамбовской области в Совфеде.
В мае этого года Кондратьев вошел в число 83 участников первого уровня первого потока кадровой программы «Время героев». Во время обучения он стажировался под началом председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова. На новом посту Кондратьев войдет в состав комитета по международным делам.
Программа «Время героев», участником которой является Кондратьев, направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов спецоперации. По завершении обучающей программы они смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях.