Путин назвал приоритетами госрасходов соцподдержку и интеграцию Донбасса

Путин назвал приоритетами госрасходов соцподдержку и интеграцию ДонбассаРабота над проектом федерального бюджета продолжается, отметил президент
В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, а также интеграция новых регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства.
Работа над проектом федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. продолжается, идет обсуждение акцентов главного финансового документа страны, отметил президент. Он предложил посвятить совещание «конкретным, прикладным шагам по наполнению» проекта бюджета, в том числе обсудить его ключевые статьи в доходной и расходной частях.
«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии», – приводит его слова сайт Кремля.
В числе приоритетов глава государства также назвал технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков и повышение качества жизни граждан.
Путин указал и на необходимость запустить со следующего года новые национальные проекты. Это необходимо, как пояснил он, чтобы добиться «заметных, позитивных изменений во всех сферах жизни» и обеспечить развитие России. В контексте финансовых ресурсов, которые нужны для реализации этих целей, должны сработать в том числе стратегические решения по донастройке налоговой системы, подчеркнул президент.
В совещании по видеосвязи приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, зампред правительства Татьяна Голикова, зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампреды Александр Новак, Марат Хуснуллин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.