Путин назвал приоритетами госрасходов соцподдержку и интеграцию Донбасса

Путин указал и на необходимость запустить со следующего года новые национальные проекты. Это необходимо, как пояснил он, чтобы добиться «заметных, позитивных изменений во всех сферах жизни» и обеспечить развитие России. В контексте финансовых ресурсов, которые нужны для реализации этих целей, должны сработать в том числе стратегические решения по донастройке налоговой системы, подчеркнул президент.