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Путин назвал приоритетами госрасходов соцподдержку и интеграцию Донбасса

Работа над проектом федерального бюджета продолжается, отметил президент
Ведомости

В числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, а также интеграция новых регионов России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства.

Работа над проектом федерального бюджета на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. продолжается, идет обсуждение акцентов главного финансового документа страны, отметил президент. Он предложил посвятить совещание «конкретным, прикладным шагам по наполнению» проекта бюджета, в том числе обсудить его ключевые статьи в доходной и расходной частях.

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии», – приводит его слова сайт Кремля.

В числе приоритетов глава государства также назвал технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков и повышение качества жизни граждан.

Путин указал и на необходимость запустить со следующего года новые национальные проекты. Это необходимо, как пояснил он, чтобы добиться «заметных, позитивных изменений во всех сферах жизни» и обеспечить развитие России. В контексте финансовых ресурсов, которые нужны для реализации этих целей, должны сработать в том числе стратегические решения по донастройке налоговой системы, подчеркнул президент.

В совещании по видеосвязи приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый зампредседателя правительства Денис Мантуров, зампред правительства Татьяна Голикова, зампред правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампреды Александр Новак, Марат Хуснуллин, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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