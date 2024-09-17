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Расходы Швеции на оборону вырастут на $1,3 млрд в 2025 году

Ведомости

Швеция намерена увеличить расходы на оборону на 13 млрд крон ($1,3 млрд) в госбюджете на 2025 г. до 138 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны республики Пола Йонсона.

По словам шведского министра, военные расходы в 2025 г. вырастут до 2,4% ВВП с 2,2% в 2024 г. Прогнозируется, что в 2028 г. они достигнут 2,6%.

19 сентября правоцентристская правительственная коалиция, поддерживаемая крайне правыми шведскими демократами, должна представить свой законопроект о бюджете на 2025 г. в парламент.

9 сентября Йонсон заявил о выделении Швецией нового пакета военной помощи Украине на сумму почти $445 млн. Поддержка включит в себя боеприпасы для боевых машин пехоты, катера, переносные зенитно-ракетные комплексы, камуфляжное снаряжение и др.

11 июля министр обороны Швеции подписал многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотниками. Помимо Швеции соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не способны изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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