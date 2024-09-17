Расходы Швеции на оборону вырастут на $1,3 млрд в 2025 году
Швеция намерена увеличить расходы на оборону на 13 млрд крон ($1,3 млрд) в госбюджете на 2025 г. до 138 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны республики Пола Йонсона.
По словам шведского министра, военные расходы в 2025 г. вырастут до 2,4% ВВП с 2,2% в 2024 г. Прогнозируется, что в 2028 г. они достигнут 2,6%.
19 сентября правоцентристская правительственная коалиция, поддерживаемая крайне правыми шведскими демократами, должна представить свой законопроект о бюджете на 2025 г. в парламент.
9 сентября Йонсон заявил о выделении Швецией нового пакета военной помощи Украине на сумму почти $445 млн. Поддержка включит в себя боеприпасы для боевых машин пехоты, катера, переносные зенитно-ракетные комплексы, камуфляжное снаряжение и др.
11 июля министр обороны Швеции подписал многостороннее соглашение о поддержке Украины беспилотниками. Помимо Швеции соглашение подписали Австралия, Дания, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания и Германия. Коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.
Россия неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не способны изменить ход спецоперации.