Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля. Об этом Ляйен сообщила на своей странице в X.
Ляйен также предложила испанскому дипломату Терезе Рибера взять на себя функции вице-президента ЕК, ответственного за конкуренцию. Политик из Италии Рафаэль Фитто предложен на должность заместителя главы ЕК, ответственного за реформы. В рамках кадрового обновления депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс из Литвы предложен на новый пост еврокомиссара по обороне и космосу. Словенский дипломат Марта Кос станет еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины. В области миграции и энергетики появятся новые лица: нынешний министр финансов Австрии Магнус Бруннер и член парламента Дании Дан Йоргенсен соответственно.
Как отмечает Financial Times, первоначальный план Фон дер Ляйен состоял в том, чтобы новая комиссия начала работу 1 ноября перед выборами в США, которые состоятся 5 ноября. Но Словения отложила назначения на неделю, и возможны дальнейшие задержки, если парламент отклонит одного или нескольких кандидатов.
По информации издания, европейские выборы в июне обеспечили большой рост поддержки крайне правых и ультраконсервативных партий, включая Марин Ле Пен из Франции и Джорджию Мелони из Италии.
17 сентября фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей. В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.