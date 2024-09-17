Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС

17 сентября фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей. В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.