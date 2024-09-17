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Фон дер Ляйен утвердила Каллас на пост верховного представителя ЕС

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Жозепа Борреля. Об этом Ляйен сообщила на своей странице в X.

Ляйен также предложила испанскому дипломату Терезе Рибера взять на себя функции вице-президента ЕК, ответственного за конкуренцию. Политик из Италии Рафаэль Фитто предложен на должность заместителя главы ЕК, ответственного за реформы. В рамках кадрового обновления депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс из Литвы предложен на новый пост еврокомиссара по обороне и космосу. Словенский дипломат Марта Кос станет еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины. В области миграции и энергетики появятся новые лица: нынешний министр финансов Австрии Магнус Бруннер и член парламента Дании Дан Йоргенсен соответственно.

Как отмечает Financial Times, первоначальный план Фон дер Ляйен состоял в том, чтобы новая комиссия начала работу 1 ноября перед выборами в США, которые состоятся 5 ноября. Но Словения отложила назначения на неделю, и возможны дальнейшие задержки, если парламент отклонит одного или нескольких кандидатов.

По информации издания, европейские выборы в июне обеспечили большой рост поддержки крайне правых и ультраконсервативных партий, включая Марин Ле Пен из Франции и Джорджию Мелони из Италии.

17 сентября фон дер Ляйен сформировала новый состав Еврокомиссии на ближайшие пять лет. Комиссия на 40% состоит из женщин, при этом они преимущественно занимают посты вице-председателей. В июле фон дер Ляйен переизбрали главой Еврокомиссии на второй срок. Она также представила свою политическую программу на 2024-2029 гг. В ней упоминалось, что в ближайшие пять лет Евросоюз сосредоточится на создании оборонного объединения, при этом страны будут сами принимать решения об отправке своих контингентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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