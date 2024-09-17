Onet: Зеленский поссорился с главой МИД Польши Сикорским на встрече в Киеве

Утверждается, что Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Киева в вопросе вступления в Евросоюз. В ответ на его слова Сикорский заявил, что срок вступления, предложенный украинской стороной, «нереалистичный». В вопросе увеличения поставок вооружений Сикорский отметил, что Польша не может сделать это без разрешения НАТО. Страна также не может сбивать беспилотники и ракеты над территорией Украины. Этот вопрос Зеленский тоже затронул во время встречи.