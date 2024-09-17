Onet: Зеленский поссорился с главой МИД Польши Сикорским на встрече в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский поссорился с главой внешнеполитического ведомства Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве, узнал публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш. Об этом он пишет в статье для портала Onet.
«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре. По словам источников Onet, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИДа», – говорится в публикации.
Утверждается, что Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Киева в вопросе вступления в Евросоюз. В ответ на его слова Сикорский заявил, что срок вступления, предложенный украинской стороной, «нереалистичный». В вопросе увеличения поставок вооружений Сикорский отметил, что Польша не может сделать это без разрешения НАТО. Страна также не может сбивать беспилотники и ракеты над территорией Украины. Этот вопрос Зеленский тоже затронул во время встречи.
Киев призывает страны НАТО сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной, но западные страны эту идею открыто не поддерживают. В начале сентября Сикорский заявлял, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, могли бы сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. В НАТО сделали Варшаве замечание, отметив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.