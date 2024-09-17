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Onet: Зеленский поссорился с главой МИД Польши Сикорским на встрече в Киеве

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поссорился с главой внешнеполитического ведомства Польши Радославом Сикорским во время встречи в Киеве, узнал публицист и бывший польский дипломат Витольд Юраш. Об этом он пишет в статье для портала Onet.

«По сообщениям участников разговора, атмосфера между Зеленским и Сикорским была крайне напряженной, можно было даже говорить о ссоре. По словам источников Onet, поляки, похоже, были как минимум удивлены стилем, в котором Зеленский пытался обращаться с главой польского МИДа», – говорится в публикации.

Утверждается, что Зеленский обвинил Польшу в недостаточной поддержке Киева в вопросе вступления в Евросоюз. В ответ на его слова Сикорский заявил, что срок вступления, предложенный украинской стороной, «нереалистичный». В вопросе увеличения поставок вооружений Сикорский отметил, что Польша не может сделать это без разрешения НАТО. Страна также не может сбивать беспилотники и ракеты над территорией Украины. Этот вопрос Зеленский тоже затронул во время встречи.

Киев призывает страны НАТО сбивать со своей территории российские ракеты над Украиной, но западные страны эту идею открыто не поддерживают. В начале сентября Сикорский заявлял, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, могли бы сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство. В НАТО сделали Варшаве замечание, отметив, что в альянсе принято обсуждать потенциально опасные решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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