Шойгу встретился с президентом Ирана

На встрече с Пезешкианом Шойгу передал послание президента РФ Владимира Путина и представил доклад о достигнутых договоренностях. На встрече секретаря Совбеза РФ со своим иранским коллегой также рассматривались договоренности. Подчеркивалось, что Иран продолжает поддерживать политику в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджаном.