Шойгу встретился с президентом Ирана
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с президентом республики Масудом Пезешкианом и секретарем Совбеза страны Али Ахмадианом. Об этом сообщает агентство IRIB.
На встрече с Пезешкианом Шойгу передал послание президента РФ Владимира Путина и представил доклад о достигнутых договоренностях. На встрече секретаря Совбеза РФ со своим иранским коллегой также рассматривались договоренности. Подчеркивалось, что Иран продолжает поддерживать политику в отношении коридоров и путей сообщения с Азербайджаном.
16 сентября Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений стран и ряд вопросов, касающихся международной и региональной безопасности.