Шойгу и Асад обсудили укрепление отношений между РФ и Сирией
Президент Сирии Башар Асад встретился в Дамаске с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Об этом сообщила канцелярия сирийского лидера в своем Telegram-канале.
Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений стран и ряд вопросов, касающихся международной и региональной безопасности.
14 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страна рассчитывает на роль России и Ирана в нормализации отношений с Сирией. По его словам, переговоры по Сирии и прежде проходили при посредничестве этих стран.
25 августа Асад сообщил, что посредники предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет. Он также назвал неверными заявления Анкары о том, что Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, отметил Асад.