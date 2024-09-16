Шойгу и Асад обсудили укрепление отношений между РФ и Сирией

25 августа Асад сообщил, что посредники предприняли попытки примирения Сирии и Турции, но никакого прогресса по данной инициативе нет. Он также назвал неверными заявления Анкары о том, что Сирия не готова к переговорам до вывода турецких войск с сирийской территории. Основой любой инициативы должен быть суверенитет, отметил Асад.