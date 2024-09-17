ООН выразила озабоченность взрывами пейджеров в Ливане
В ООН осведомлены о взрывах пейджеров в Ливане, организация выражает крайнюю обеспокоенность произошедшим, сообщает Al Jazeera со ссылкой на слова представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.
«Это развитие событий крайне беспокоит <...>. Безусловно, мы осуждаем гибель гражданского населения», – заявил он.
17 сентября по всему Ливану взорвались устройства для связи – пейджеры. Предполагается, что это произошло из-за взлома со стороны Израиля. Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение.
Бои в секторе Газа продолжаются с октября прошлого года. Израиль регулярно атакует позиции радикальной палестинской группировки «Хамас» и «Хезболлы». Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после гибели летом этого года командира «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за это группировки возложили на Израиль.