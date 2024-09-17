ООН выразила озабоченность взрывами пейджеров в Ливане

17 сентября по всему Ливану взорвались устройства для связи – пейджеры. Предполагается, что это произошло из-за взлома со стороны Израиля. Среди пострадавших – бойцы шиитского движения «Хезболла». По словам источника The Wall Street Journal, который знаком с ситуацией, взорвавшиеся пейджеры были из новой партии, которую «Хезболла» получила недавно. Он предположил, что нагрев и взрывы вызвало вредоносное программное обеспечение.