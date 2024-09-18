Times: подозреваемый в покушении на Трампа много времени проводил в Киеве
Подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут последние три года большую часть времени жил в Киеве. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.
Там он занимался вербовкой военнослужащих из Афганистана, Ирака и Сирии для участия в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По словам источников, постоянного места жительства в Киеве у Рута не было. Он останавливался на базах или в казармах украинских воинских частей.
Переписка Рута с контактом на Украине с лета 2022 г. по осень 2023 г. содержит информацию о завербованных солдатах из арабских стран. В частности, он общался с представителем Интернационального легиона Украины, но тот в ноябре 2022 г. отказался принимать солдат из Сирии и Ирака, отметив, что военнослужащие из этих стран «находятся под запретом по веским причинам».
Один из собеседников газеты на Украине заявил, что Рут «добился определенных успехов в вербовке», но командир 2-го Международного легиона полковник Руслан Мирошниченко в разговоре с изданием отрицает, что когда-либо принимал какую-либо помощь американца. По его словам, Рут действовал добровольно и не имел никаких полномочий на вербовку иностранцев, зачастую его действия «не соответствовали официальной политике ВСУ» по вопросам набора наемников.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. 16 сентября ему были предъявлены обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. Слушание по вопросу содержания подозреваемого под стражей назначено на 23 сентября.