Секретная служба США не проводила предварительный обыск гольф-клуба Трампа

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.