Секретная служба США не проводила предварительный обыск гольф-клуба Трампа
Секретная служба США не проводила предварительный обыск гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора службы Рональда Роу-младшего.
Выступая перед журналистами, Роу сообщил, что посещения гольф-клуба в расписании Трампа не было. По его словам, экс-президент «вообще не должен был туда ехать». Роу не пояснил, означает ли это, что у агентов не было времени осмотреть поле для гольфа.
Вместе с этим The New York Times отмечает, что Трамп часто играет в гольф на одном из своих полей во Флориде по воскресеньям. По данным ФБР, подозреваемый в покушении на Трампа провел около 12 часов возле гольф-клуба, прежде чем открыть стрельбу. Об этом свидетельствуют данные его мобильного телефона, уточняется в публикации.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ. 16 сентября ему были предъявлены обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. Слушание по вопросу содержания подозреваемого под стражей назначено на 23 сентября.