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Секретная служба США не проводила предварительный обыск гольф-клуба Трампа

Ведомости

Секретная служба США не проводила предварительный обыск гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора службы Рональда Роу-младшего.

Выступая перед журналистами, Роу сообщил, что посещения гольф-клуба в расписании Трампа не было. По его словам, экс-президент «вообще не должен был туда ехать». Роу не пояснил, означает ли это, что у агентов не было времени осмотреть поле для гольфа.

Вместе с этим The New York Times отмечает, что Трамп часто играет в гольф на одном из своих полей во Флориде по воскресеньям. По данным ФБР, подозреваемый в покушении на Трампа провел около 12 часов возле гольф-клуба, прежде чем открыть стрельбу. Об этом свидетельствуют данные его мобильного телефона, уточняется в публикации.

15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба, когда тот находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Кандидат в президенты вышел на связь и рассказал, что не пострадал. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.

Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. Он активно поддерживал Украину в соцсетях. В марте 2022 г. Рут заявил, что «готов отправиться на границу Украины, чтобы стать добровольцем». Мужчина также вербовал граждан США для участия в конфликте на стороне ВСУ. 16 сентября ему были предъявлены обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером. Слушание по вопросу содержания подозреваемого под стражей назначено на 23 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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