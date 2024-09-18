Песков: вопросы участия осужденных в спецоперации требуют правового управления

23 августа «Ведомости» писали, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное преследование совершившего преступление лица может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Документ предлагает дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Кроме того, дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.