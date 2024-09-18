Песков: вопросы участия осужденных в спецоперации требуют правового управления
Очень многие нюансы, касающиеся службы осужденных в зоне спецоперации, нуждаются в правовом управлении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают рассматриваемый Госдумой проект о прекращении уголовных дел при отправке подсудимых на фронт.
Представитель Кремля отметил, что службу по контракту на специальной военной операции проходят целый ряд подсудимых и осужденных.
«Достаточно давно уже начала практиковаться такая система службы, и, конечно, очень многие нюансы нуждаются в правовом оформлении. Вот это шаги в этой области. Но инициатива сейчас пошла от наших народных избранников, давайте уже дождемся конкретного оформления», – сказал Песков.
23 августа «Ведомости» писали, что Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное преследование совершившего преступление лица может быть прекращено, если производство по уголовному делу было приостановлено по ходатайству командования воинской части. Документ предлагает дополнить положения ст. 78.1 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с призывом на военную службу в период мобилизации или в военное время). Приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения сможет суд, в который поступили материалы дела, а также суд, вынесший приговор. Кроме того, дела будут прекращаться с согласия руководителя следственного органа или прокурора.