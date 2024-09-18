ГД приняла в первом чтении проект о росте штрафов за отказ водителя остановиться
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о повышении более чем в 10 раз штрафов для водителей за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект был внесен в Госдуму 2 февраля 2024 г. Авторами законопроекта являются депутаты Сергей Тен, Динар Гильмутдинов и Алексей Канаев (все от «Единой России») и ряд сенаторов.
Документ предлагает внести поправки в несколько статей КоАП и, как указано в пояснительной записке, разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». По мнению авторов проекта, установленные на сегодняшний день штрафы из-за их незначительного размера «несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором».
Предлагается увеличить размер административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ с диапазона «от 500 до 800 руб.» до диапазона «от 7000 до 10 000 руб.». За повторное невыполнение требований об остановке автомобиля авторы законопроекта предлагают установить повышенную административную ответственность. В статьях 12.211 и 12.215 КоАП РФ предлагается ввести ответственность за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля.