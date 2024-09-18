ГД приняла в первом чтении проект о росте штрафов за отказ водителя остановиться

Документ предлагает внести поправки в несколько статей КоАП и, как указано в пояснительной записке, разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». По мнению авторов проекта, установленные на сегодняшний день штрафы из-за их незначительного размера «несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором».