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ГД приняла в первом чтении проект о росте штрафов за отказ водителя остановиться

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о повышении более чем в 10 раз штрафов для водителей за невыполнение требований должностных лиц об остановке автомобиля и нарушение правил перевозки грузов. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в Госдуму 2 февраля 2024 г. Авторами законопроекта являются депутаты Сергей Тен, Динар Гильмутдинов и Алексей Канаев (все от «Единой России») и ряд сенаторов.

Документ предлагает внести поправки в несколько статей КоАП и, как указано в пояснительной записке, разработан в целях «повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны». По мнению авторов проекта, установленные на сегодняшний день штрафы из-за их незначительного размера «несоизмеримы с общественной опасностью совершаемых деяний, уровнем социально-экономического развития страны и не являются сдерживающим от совершения правонарушений фактором».

Предлагается увеличить размер административного штрафа, предусмотренного ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ с диапазона «от 500 до 800 руб.» до диапазона «от 7000 до 10 000 руб.». За повторное невыполнение требований об остановке автомобиля авторы законопроекта предлагают установить повышенную административную ответственность. В статьях 12.211 и 12.215 КоАП РФ предлагается ввести ответственность за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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