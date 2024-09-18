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Путин и Лула да Силва договорились встретиться в рамках саммита БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва договорились встретиться во время саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом сообщил Кремль по результатам телефонного разговора глав государств.

«Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию», – говорится в сообщении Кремля.

Обе стороны отметили настрой на продолжение совместной работы по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС, в том числе в финансовой сфере. Кроме того, они выразили готовность к углублению координации как в «группе двадцати», так и на других многосторонних площадках.

Отдельно Путин изложил принципиальные оценки российской стороны по урегулированию украинского конфликта, поскольку Бразилия заинтересована в том, чтобы внести свой вклад. Президент России также выразил готовность оказать бразильской стороне необходимую помощь в преодолении последствий природных пожаров в стране.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. По последним данным, о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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