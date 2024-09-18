Путин и Лула да Силва договорились встретиться в рамках саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин и глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва договорились встретиться во время саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Об этом сообщил Кремль по результатам телефонного разговора глав государств.
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию», – говорится в сообщении Кремля.
Обе стороны отметили настрой на продолжение совместной работы по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС, в том числе в финансовой сфере. Кроме того, они выразили готовность к углублению координации как в «группе двадцати», так и на других многосторонних площадках.
Отдельно Путин изложил принципиальные оценки российской стороны по урегулированию украинского конфликта, поскольку Бразилия заинтересована в том, чтобы внести свой вклад. Президент России также выразил готовность оказать бразильской стороне необходимую помощь в преодолении последствий природных пожаров в стране.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. По последним данным, о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства.