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Лула да Силва: Киеву следовало выстраивать диалог с Бразилией до спецоперации

Ведомости

Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала спецоперации, сейчас страна выступает за мирные переговоры, а не участие в конфликте. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его слова приводит издание Metropoles.

«Для Бразилии важно не участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли сделать это до начала конфликта», – сказал он.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта деструктивным. По его словам, план является «политическим заявлением», а КНР и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией.

В феврале 2023 г. МИД КНР представил мирный план из 12 пунктов, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. В конце декабря прошлого года Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая. По ее словам, Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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