Лула да Силва: Киеву следовало выстраивать диалог с Бразилией до спецоперации
Украине следовало выстраивать диалог с Бразилией до начала спецоперации, сейчас страна выступает за мирные переговоры, а не участие в конфликте. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его слова приводит издание Metropoles.
«Для Бразилии важно не участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Важно сказать, что мы хотим мира, мы не хотим войны. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли сделать это до начала конфликта», – сказал он.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта деструктивным. По его словам, план является «политическим заявлением», а КНР и Бразилия уже якобы обсудили мирную инициативу с Россией.
В феврале 2023 г. МИД КНР представил мирный план из 12 пунктов, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. В конце декабря прошлого года Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая. По ее словам, Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо.