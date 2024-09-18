Путин отметил сплоченность и консолидацию жителей приграничья на выборах

Из всех граничащих с Украиной регионов по итогам единого дня голосования (ЕДГ) самая высокая явка оказалась на выборах губернатора в Курской области, писали «Ведомости». В регионе действует режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня после захода ВСУ 6 августа. Явка в региона достигла 61,6%. По итогам выборов Алексей Смирнов, занимавший с мая 2024 г. пост главы региона в качестве врио, набрал 65,28% голосов.