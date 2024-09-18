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Путин отметил сплоченность и консолидацию жителей приграничья на выборах

Ведомости

Жители российских приграничных регионов во время сентябрьских выборов показали пример сплоченности и консолидации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов России.

«Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях – люди пришли на выборы», – заявил президент.

Путин добавил, что избиратели из этих регионов показали пример сплоченности и консолидации. Он отметил, что на жителей приграничных с Украиной территорий выпали трудные испытания.

«Все возникающие проблемы [жителей] должны решаться без проволочек и лишнего формализма», – подчеркнул глава государства.

С 6 по 8 сентября в России состоялись выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и депутатов Госдумы. В 21 регионе прошли выборы глав субъектов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. Всего по стране проводилось около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

Из всех граничащих с Украиной регионов по итогам единого дня голосования (ЕДГ) самая высокая явка оказалась на выборах губернатора в Курской области, писали «Ведомости». В регионе действует режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня после захода ВСУ 6 августа. Явка в региона достигла 61,6%. По итогам выборов Алексей Смирнов, занимавший с мая 2024 г. пост главы региона в качестве врио, набрал 65,28% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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