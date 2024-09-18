Путин отметил сплоченность и консолидацию жителей приграничья на выборах
Жители российских приграничных регионов во время сентябрьских выборов показали пример сплоченности и консолидации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов России.
«Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях – люди пришли на выборы», – заявил президент.
Путин добавил, что избиратели из этих регионов показали пример сплоченности и консолидации. Он отметил, что на жителей приграничных с Украиной территорий выпали трудные испытания.
«Все возникающие проблемы [жителей] должны решаться без проволочек и лишнего формализма», – подчеркнул глава государства.
С 6 по 8 сентября в России состоялись выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и депутатов Госдумы. В 21 регионе прошли выборы глав субъектов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. Всего по стране проводилось около 4000 избирательных кампаний для замещения более 35 000 депутатских мандатов и должностей.
Из всех граничащих с Украиной регионов по итогам единого дня голосования (ЕДГ) самая высокая явка оказалась на выборах губернатора в Курской области, писали «Ведомости». В регионе действует режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня после захода ВСУ 6 августа. Явка в региона достигла 61,6%. По итогам выборов Алексей Смирнов, занимавший с мая 2024 г. пост главы региона в качестве врио, набрал 65,28% голосов.