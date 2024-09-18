Министр обороны Израиля заявил о начале «новой фазы» войны

Министр обороны Израиля заявил о начале «новой фазы» войныСилы страны будут перемещены на север
Силы и ресурсы Израиля будут перемещены на северный фронт, поскольку начинается «новая фаза» войны, заявил министр обороны страны Йоав Галлант во время выступления перед ВВС Израиля на авиабазе Рамат-Давид. Об этом пишет The Times of Israel.
Как уточняет издание, 18 сентября 98-я дивизия Армии обороны Израиля была переброшена на север. «Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», – сказал Галлант.