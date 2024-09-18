Путин объяснил увеличение численности армии наличием новых округов

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ опубликован на портале правовых актов, он вступает в силу с 1 декабря. Таким образом, штатная численность ВС РФ увеличена на 38 000 единиц, в том числе на 180 000 военнослужащих. В предыдущий раз штатная численность ВС выросла в декабре 2023 г. – до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.