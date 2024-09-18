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Путин объяснил увеличение численности армии наличием новых округов

Ведомости

Указ о повышении штатной численности Вооруженных сил России был направлен на кадровое оснащение вновь созданных военных округов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию ВС РФ.

Президент отметил, что ключевой задачей остается обеспечение комплектования ВС РФ подготовленными и обученными людьми. 26 февраля Путин своим указом воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, а также включил четыре новых региона России в Южный военный округ.

Документ вступил в силу с 1 марта. В Московский военный округ вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

К Ленинградскому округу отнесены республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ. Тем же указом главы государства Северный флот ВМФ России лишен статуса межвидового стратегического территориального объединения. Таким образом, Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ (НАО), ранее относившиеся по военно-административному делению к Северному флоту, теперь включены в Ленинградский военный округ.

16 сентября Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. Документ опубликован на портале правовых актов, он вступает в силу с 1 декабря. Таким образом, штатная численность ВС РФ увеличена на 38 000 единиц, в том числе на 180 000 военнослужащих. В предыдущий раз штатная численность ВС выросла в декабре 2023 г. – до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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